Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития распространенной болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как предотвратить появление распространенной среди пожилых людей болезни — остеопороза. В эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на YouTube, специалист назвал способ снизить риск развития этого недуга.

Телеведущий отметил, что остеопорозом обычно страдают женщины в «менопаузальном возрасте». По его словам, частым проявлением заболевания является сгорбленность. «Кость начинает размываться, становится хрупкой и пористой, уже не держит», — объяснил Мясников.

По словам доктора, занятия в спортом в детстве помогут защититься от появления остеопороза в будущем. Специалист отметил, что костная масса закладывается до 15 лет, и если человек в этот период не занимается спортом, мало двигается, то уже к 40 годам костная масса у него начнет теряться естественным путем. При этом чем ниже будет ее уровень, тем быстрее человек достигнет болезненного состояния.

«А если ты занимаешься физкультурой, двигаешься, (...) то у тебя масса костная нарастает. У тебя она все равно начнет падать, но ей значительно дольше времени надо дойти до патологических пределов, и это можно предотвращать», — подчеркнул телеведущий.

Ранее Мясников оценил способность коронавирус вызывать рак. Доктор отметил, что респираторные вирусы, как правило, «мало замешаны» в развитии рака.