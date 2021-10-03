Российский врач оценила эффективность советских средств против простуды

Терапевт Елена Черненко оценила эффективность популярных в советское время средств против простуды. В беседе с 5-tv.ru российский врач раскрыла принцип действия народных методов.

Специалиста отметила, что эффективность банок и горчичников основана на их способности прогрева и раздражения. «Это происходит из-за того, что, с одной стороны, мы вызываем раздражение и воспаление, а с другой — организм в ответ выделяет противовоспалительные вещества. Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма — вирусы», — пояснила Черненко.

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По ее словам, эффект от «Звездочки» схожий. Бальзам раздражает слизистую и усиливает выделения из носа, которые уходят вместе с противовоспалительными веществами, выработанными организмом. «Таким образом, обогащенная полезными элементами слизь, попадая на слизистую, убивает вирусы. Причем за счет собственных сил», — уточнила терапевт.

У ингалятора «Ингалипт», считает врач, подобный принцип действия — за счет раздражения слизистой происходит приток крови к органам и истечение слизи, вместе с которой уходят и вирусы.

Черненко также отметила, что применявшийся ранее метод «подышать над картошкой» помогал увлажнить слизистые при кашле. «Действие основывалось на том, что увлажненный теплый воздух доносил влагу до слизистых, снижал отек и, таким образом, спазм и кашель уходили», — добавила врач и заметила, что популярный в СССР рыбий жир актуален до сих пор, однако его современный формат лучше, так как Омега 3 и витамин в нем разделены.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы о пользе некоторых продуктов. По его словам, в этот список можно внести гематоген, а также апельсиновый сок. Врач призвал не путать творог с творожными десертами, которые содержат много сахара и молочного жира и опроверг полезность манной каши.