Эксперт раскрыла способы сохранения продуктов при появлении плесени

Консультант по безопасности пищевых продуктов раскрыла способы сохранения различных продуктов при появлении плесени. Об этом сообщает The Sun.

Джилл Тейлор (Jill Taylor) объяснила, что овощи, такие как морковь, пастернак и твердые сорта капусты, имеют низкое содержание влаги и высокий уровень кислоты, что затрудняет глубокое проникновение плесени. По ее словам, до тех пор, пока растение не станет полностью покрыто слизью, заплесневелую область можно отрезать и употреблять оставшуюся часть в пищу.

Она добавила, что то же самое касается и фруктов. Так, обнаружив небольшой участок плесени на яблоке, груше или персике, не стоит выбрасывать их целиком. «Единственное, чего следует остерегаться, — это зеленого картофеля, потому что зеленый цвет кожуре придает ядовитый соланин, от которого может стать плохо при употреблении в пищу», — предостерегла эксперт.

Тейлор заверила, что для предотвращения преждевременного заплесневения сыра нужно хранить его в холодильнике. При появлении небольшого участка плесени на продукте, она посоветовала его отрезать, отступая при этом еще 2,5 сантиметра вокруг него и не касаясь к нему ножом. Однако если сыр покрылся слизью, то от него стоит избавиться, потому что в нем могут содержаться токсины и болезнетворные бактерии.

Мясо в любом виде, такое как ветчина, куриная грудка или ростбиф, Тейлор порекомендовала выбрасывать сразу, при первых признаках плесени. Хлеб, в свою очередь, можно сохранить, также отрезав от него пораженную часть. «Плесень обычно сначала появляется на корочке, поэтому, если у вас остались последние кусочки хлеба, вам нужно идти на работу и вы отчаянно нуждаетесь в тосте, просто отрежьте корочку и засуньте остальное в тостер», — заверила эксперт.

Помимо этого, Тейлор подчеркнула, что высокий уровень сахара не предотвращает рост плесени в варенье и джеме. «Любая плесень на варенье, вероятно, вызвана тем, что кто-то засунул в него палец или воткнул нож, на котором были хлебные крошки или масло», — сказала она.

В июне блогерша показала эффективные способы удалить плесень с одежды. Каролина Макколи (Carolina McCauley) посоветовала приготовить смесь, в составе которой должны быть полстакана борной кислоты и четверть стакана перекиси водорода. Субстанцию необходимо нанести на ткань, замочить ее в кипятке и спустя несколько часов отправить в стирку.