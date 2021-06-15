Блогерша показала способ продлить срок службы одежды

Жительница Австралии поделилась лайфхаками, которыми она пользуется во время стирки, чтобы избежать выцветания одежды. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) опубликовала видео, в котором показала способ продлить срок службы вещей с помощью подручных средств. Она объяснила, что перед стиркой необходимо застегивать все молнии на одежде, чтобы они не портили цвет других предметов гардероба. Помимо этого, следует выворачивать вещи наизнанку.

По словам специалистки, она также добавляет в стиральную машину кондиционер собственного производства, который состоит из пищевой соды, нескольких капель эфирного масла и английской соли (натуральное минеральное вещество из сульфата магния — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что все вещи лучше стирать в холодной воде, не используя режим отжима.

Подписчики блогерши поблагодарили ее за советы в комментариях под постом. «Отличные советы! Спасибо тебе», «Некоторые из этих правил я не знала, поэтому спасибо», «Очень крутой самодельный кондиционер», «Вау, спасибо!», «Возьму на заметку», «Спасибо за твои старания», — высказались поклонники.

Ранее в июне Шантель Мила показала эффективный способ выведения пятен масла с белой одежды. В видео австралийка кладет под испачканную ткань картон, затем наносит на пятно жидкое мыло и небольшое количество пищевой соды. Затем она очищает масло с помощью жесткой щетки и через пять минут отправляет футболку в стиральную машину.