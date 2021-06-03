Женщина показала способ узнать об окончании срока годности подушки

Жительница Австралии показала способ узнать об окончании срока годности подушки. На опубликованный в ее TikTok-аккаунте ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Шантель Мила (Chantel Mila) объяснила, что для того, чтобы понять, что пора менять подушку, следует сложить ее пополам и подождать 30 секунд. После этого нужно отпустить ее и посмотреть, как она придет в исходное положение. «Если подушка новая, то края будут отскакивать и резко выпрямляться. Если нет — значит, ее пора менять», — подчеркнула женщина.

Блогерша добавила, что срок годности синтетических подушек истекает в течение одного-двух лет. Пуховые подушки, в свою очередь, прослужат дольше благодаря износостойкости. Мила порекомендовала своевременно обновлять подушки, поскольку они впитывают пыль, омертвевшие клетки кожи и кожное сало.

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По словам специалиста по гигиене Лизы Экерли (Lisa Ackerley), спустя два года использования одной и той же подушки десять процентов ее веса составляют пылевые клещи и мертвые клетки кожи. Эксперт по уборке Шеннон Луш (Shannon Lush) посоветовала стирать одеяла и подушки не реже одного раза в месяц.

Пользователей сети шокировало видео женщины, и они принялись благодарить ее за информацию в комментариях. «Я никогда этого не знал», «Я 24 года не меняла подушку, мне страшно», «Спасибо большое за лайфхак!», «Я прямо сейчас пойду и выброшу все свои подушки», «Мне стало страшно, если бы не вы, я бы до смерти спала на своей единственной подушке», — писали они.

В мае эксперт раскрыл оптимальную частоту стирки полотенец. По словам дизайнера интерьера Лиз Амайи (Liz Amaya), большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. «Они впитывают много воды и остаются влажными в течение нескольких часов. Такая среда является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий, — предупредила она. — Однако если вы принимаете ванну ежедневно, вам следует отправлять полотенца в стирку не реже двух раз в неделю».