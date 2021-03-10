Женщина показала быстрый способ уменьшить размер джинсов без ремня и прославилась в соцсети. На ролик, размещенный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Блогерша Джордин (Jordyn) опубликовала видео, в котором продемонстрировала подписчикам лайфхак, с помощью которого можно носить широкие брюки без ремня. На размещенных кадрах девушка продевает пуговицу джинсов в соседнюю шлевку, тем самым стягивая их ткань, а затем застегивает их привычным способом. Таким образом брюки становятся меньше и лучше садятся на тонкую талию.

Публикация пользовательницы стала вирусной и набрала почти 100 тысяч просмотров. Комментаторы поблагодарили ее за предложенный трюк под постом. «Ты просто спасла мою жизнь», «Какая хорошая идея», «Крутой лайфхак», «Я обязательно попробую этот способ, просто вау», «Ты гений», «Это сработало!», — высказывались юзеры.

Стилистка раскрыла секрет выбора идеальных джинсов. По словам Прю Уайт (Prue White), фасон изделия нужно выбирать в зависимости от типа телосложения. Так, например, женщинам с фигурой типа «груша» стилистка посоветовала носить расклешенные джинсы, а девушкам с атлетическим строением тела она порекомендовала джинсы-бойфренды или джинсы модели Mom.