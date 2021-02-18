Стилистка раскрыла секрет выбора идеальных джинсов

Модный эксперт раскрыла секрет выбора идеальных джинсов на любой тип фигуры. Информация появилась на сайте издания Daily Mail.



По словам Прю Уайт (Prue White), фасон изделия нужно выбирать в зависимости от типа телосложения. Так, например, женщинам с фигурой типа «груша» стилистка посоветовала носить расклешенные джинсы. Такой дизайн визуально сузит широкие бедра на фоне плеч и груди.



В тоже время девушкам с атлетическим строением тела, а именно с широкими плечами и слабо выраженной талией, Уайт порекомендовала джинсы-бойфренды или джинсы модели Mom. Отмечается, что они подчеркнут изгибы тела и создадут необходимый объем.

Материалы по теме Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду





Согласно материалу, фигура «песочные часы» будет выгодно смотреться в укороченных джинсах с высокой талией. Девушкам с длинными ногами и коротким туловищем, в свою очередь, стоит обратить внимание на модели со средней посадкой, чтобы уравнять пропорции тела.



Полным женщинам стилистка посоветовала носить укороченные джинсы прямого кроя: такая модель брюк визуально удлинит ноги, скроет недостатки и подчеркнет достоинства фигуры.



В январе женщина заказала три пары джинсов в одном магазине и рассмеялась после примерки. 31-летняя Роксана Стоббс (Roxanne Stobbs) заказала три пары брюк 16-го размера, что по российским меркам равняется 48-му размеру (L), на сайте ретейлера Boohoo. Как сообщает издание, когда женщина открыла полученную посылку, она рассмеялась, поскольку решила, что ей отправили чужой заказ. По ее словам, двое брюк из трех оказались чересчур узкими для ее бедер.