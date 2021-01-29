Стилист показал способы подобрать идеальный размер джинсов без примерки

Британский модный консультант показал способы подобрать идеальный размер джинсов без примерки. Об этом сообщает The Sun.

По словам Гока Вана (Gok Wan), в первую очередь нужно знать свой тип телосложения. Дело в том, что одна и та же модель джинсов будет по-разному сидеть на разных фигурах. «Одна из самых распространенных жалоб, которую я часто слышу от женщин, заключается в том, что их талия сильно отличается по размеру от бедер. Например, дама с грушевидной фигурой может найти пару джинсов, идеально сидящих в области ягодиц, но в поясе они будут ей велики. Или наоборот: в талии они подходят по размеру, но их невозможно натянуть», — сказал стилист.

Чтобы избежать подобной проблемы, Ван объяснил, что нужно обращать внимание на «кокетку» — угол между двумя швами, расположенный на задней части изделия сразу под поясом. Глубина кокетки отвечает за объемы в талии и бедрах. Чем больше угол, тем уже пояс и больше пространства в нижней части тела. «Такая маленькая деталь способствует плотному прилеганию к талии джинсов и при этом выгодно подчеркивает ваши ягодицы», — заверил англичанин.

Материалы по теме Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды

Кроме того, не стоит ориентироваться на свой размер одежды, поскольку каждый бренд при создании своих изделий использует так называемый «блок». Это такой кусок дерева, который является шаблоном и предназначен для определения размера и подгонки производимой одежды.

«Один магазин может использовать блок для определенного размера со значением 12, а другой для того же самого размера будет использовать блок со значением 16. И это не значит, что вы поправились или похудели, это значит, что фабрика попросту использует другой блок», — объяснил Ван. Вместо того чтобы ориентироваться на размер одежды, стилист посоветовал измерить части своего тела с помощью рулетки и сверять их с таблицей параметров, имеющейся у каждого магазина.

Помимо этого, нужно обращать внимание на фасон изделия. Обладательницам узкой талии Ван рекомендует джинсы с высокой посадкой. Таким образом удастся выгодно подчеркнуть фигуру и визуально удлинить ноги. Женщинам с длинными ногами и коротким туловищем подойдут джинсы с низкой посадкой — такая модель сбалансирует пропорции тела. Средняя посадка подойдет в том случае, если есть желание заправить в джинсы рубашку или свитер.

Стилист также упомянул, что размер задних карманов джинсов может повлиять на визуальное восприятие бедер. Чем они меньше, тем больше кажутся ягодицы, и наоборот.

Ранее в январе женщина заказала три пары джинсов в одном магазине и рассмеялась после примерки. 31-летняя Роксана Стоббс заказала три пары брюк 16-го размера, что по российским меркам равняется 48-му размеру (L), на сайте ретейлера Boohoo. Когда женщина открыла полученную посылку, она рассмеялась, поскольку решила, что ей отправили чужой заказ. По ее словам, двое брюк из трех оказались чересчур узкими для ее бедер.