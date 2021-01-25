Женщина заказала три пары джинсов в одном магазине и рассмеялась после примерки

Покупательница приобрела несколько пар джинсов одинакового размера в одном и том же магазине и возмутилась их различием. Об этом сообщает портал The Sun.

31-летняя Роксана Стоббс (Roxanne Stobbs) заказала три пары брюк 16 размера, что по российским меркам равняется 48 размеру (L), на сайте ретейлера Boohoo. Согласно материалу, когда женщина открыла полученную посылку, она рассмеялась, поскольку решила, что ей отправили чужой заказ.

«Джинсы были настолько разными, что мне это показалось ошибкой. Затем я посмотрела на бирки и увидела, что все штаны — 16 размера. Я не могла сдержать смех, это просто безумие», — объяснила клиентка.

По словам героини материала, двое брюк из трех оказались чересчур узкими для ее бедер. Кроме того, Стоббс сравнила одну новую вещь со своими старыми джинсами 10-го размера (42-й европейский размер) и обнаружила, что последние оказались шире пары интернет-магазина.

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«Сейчас меня не беспокоит мой вес, но я думаю, что после примерки этих брюк в молодости у меня бы началась депрессия», — пояснила Стоббс и добавила, что ее огорчает негативное влияние, которое такая разница в размерной сетке может оказать на других покупательниц.

Ранее в декабре 2020 года девушка померила джинсы известных брендов и удивилась разницей размеров. Софи Шейкшафт показала, как на ней сидят вещи 12-го размера (40 EU) марок Topshop, ASOS, Pretty Little Thing и Boohoo. Выяснилось, что некоторые джинсы подошли ей по размеру, а другие оказались слишком узкими.