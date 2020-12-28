Девушка померила джинсы популярных брендов и возмутилась разницей размеров

Блогерша сравнила размерную сетку брюк популярных брендов и возмутилась разницей между ними в сети. На размещенный в соцсетях пост обратили внимание журналисты The Sun.

21-летняя Софи Шейкшафт (Sophie Shakeshaft) опубликовала видео, в котором показала, как на ней сидят вещи 12-го размера (40 EU), купленные в разных магазинах. Девушка примерила продукцию следующих марок: Topshop, ASOS, Pretty Little Thing и Boohoo.

Выяснилось, что лиловые джоггеры онлайн-ретейлера Asos идеально подошли ей по размеру, в то время как джинсы Boohoo оказались чересчур большими в талии. Кожаные брюки из магазина Topshop, напротив, были слишком узкими: Шейкшафт не смогла застегнуть их на поясе.

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Облегающие джинсы Pretty Little Thing хорошо сели по фигуре блогерши, а черная пара бренда Asos оказалась ей велика: на размещенных кадрах женщина продемонстрировала, как брюки с нее спадают. «Не оценивайте свою фигуру, основываясь на размере!» — заключила Шейкшафт в конце ролика.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала больше 350 тысяч просмотров. Пользователи поблагодарили ее в комментариях и отметили, что это видео стоит посмотреть многим девушкам. «Спасибо, я стала чувствовать себя лучше!», «Мне нужно было увидеть это, теперь я буду покупать размер, который действительно мне подходит. Обычно у меня начиналась паника из-за того, что штаны моего привычного размера не застегиваются», «По этой причине я ненавижу покупать джинсы», — писали юзеры.

В июле покупательница возмутилась разницей в размерах одежды из масс-маркета. Ребекка (Rebecca) показала, как на ней сидят джинсы бренда Zara 12-го размера (40 EU) и брюки с сайта Asos восьмого размера (36 EU). Выяснилось, что последние подошли ей больше, чем большая пара из Zara, которая оказалась слишком узкой.