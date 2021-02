Джинсы с дырой между ног популярного бренда озадачили покупателей

Чересчур откровенный дизайн новой вещи на сайте популярного бренда Shein спровоцировал критику в сети. На соответствующую дискуссию обратили внимание журналисты Metro.

Речь идет о голубых джинсах прямого кроя с широкой дырой между ног на передней части изделия. Стоимость вещи на сайте компании составляет 1800 рублей.

На фото модель позирует в описанном изделии из денима, черных трусах, белой бандане, повязанной в качестве топа, и светлых грубых ботинках в тон. На модели также очки с желтыми стеклами, серьги в виде цепей и колье.

Дизайн джинсов озадачил поклонников бренда, о чем они высказались в соцсетях. «Подождите, что? Кто захочет выставлять напоказ свое нижнее белье?», «Это самая странная вещь, которую я когда-либо видел», «Что происходит с этим магазином?» — возмущались они.

В январе неприличный дизайн наряда популярного бренда вызвал споры среди покупателей. Речь идет о черном мини-платье на одно плечо Oh My My Cut Out стоимостью 26 фунтов стерлингов (2680 рублей). По бокам вещь оформлена широкими вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедро.