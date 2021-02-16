В магазине Zara нашли «необходимые каждой женщине» джинсы

Стилистка показала подписчикам джинсы, модель которых необходима каждой женщине. На пост, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Фэшн-блогерша из Австралии с никнеймом This is Genevieve поделилась фотографией, на которой она запечатлена в голубых джинсах с завышенной талией и широкими штанинами. Описанная вещь модели Mom была найдена в магазине Zara за 69 долларов (5061 рубль).

Блогерша надела с джинсами белую футболку из супермаркета Kmart, босоножки на толстом каблуке, солнцезащитные очки и несколько украшений.

Подписчики восхитились ее нарядом и обратили внимание на то, что джинсы прямого кроя делают девушку стройнее и удлиняют ее ноги. Кроме того, по мнению пользователей, такие брюки подойдут женщине с любым типом фигуры. «Эти джинсы выглядят на тебе потрясающе», «Вау, эти джинсы делают твои ноги километровыми», «Потрясные джинсы», «Какие модные джинсы», «Ты шикарна», «Эти джинсы подойдут всем» — комментировали они кадры.

Ранее в феврале молодежь массово избавилась от узких джинсов и вызвала гнев взрослых. Зумеры (люди, родившиеся в период с 2002 по 2005 год — прим. «Ленты.ру») принялись публиковать видео, на которых критикуют джинсы-скинни. Флешмоб запустила юзерша под никнеймом @momohkd, которая порекомендовала сжигать или выбрасывать такие брюки.