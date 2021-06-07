Блогерша показала эффективный способ вывести пятна масла с белой одежды

Жительница Австралии показала эффективный способ вывести масляные пятна с белой одежды. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) кладет под испачканную ткань картон, затем наносит на пятно жидкое мыло и небольшое количество пищевой соды. В конце ролика она очищает масло с помощью жесткой щетки, затем через пять минут отправляет футболку в стиральную машину.

По словам Милы, таким образом можно избавиться от масляного пятна на одежде из любой ткани. Публикация юзерши стала вирусной и набрала почти 27 тысяч просмотров. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак в комментариях под постом. «Вау, спасибо!», «Всегда избавляюсь от пятен так», «Как всегда лучшая», «Спасибо большое», — высказывались они.

Ранее в июне Шантель Мила показала способ узнать об окончании срока годности подушки. Австралийка объяснила, что для того, чтобы понять, что пора менять подушку, следует сложить ее пополам и подождать 30 секунд. После этого необходимо отпустить ее и посмотреть, как она придет в исходное положение.