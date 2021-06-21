Блогерша показала эффективные способы удалить масло и плесень с одежды

Жительница Австралии показала эффективные способы борьбы со сложными загрязнениями на одежде. На размещенные в ее Instagram-аккаунте ролики обратили внимание журналисты The Sun.

Каролина Макколи (Carolina McCauley) объяснила, как удалить масляное пятно с ткани. По ее словам, в первую очередь нужно промокнуть излишки продукта бумажным полотенцем. После этого следует посыпать загрязненный участок пищевой содой и оставить его в таком виде на час. Далее в стакане воды нужно размешать один колпачок стирального порошка, нанести полученную смесь на пятно и втереть ее зубной щеткой. Затем вещь необходимо постирать в машине на стандартном режиме.

Также Макколи рассказала, как избавиться от плесени на одежде. Она посоветовала приготовить смесь, в составе которой должны быть полстакана борной кислоты и четверть стакана перекиси водорода. Субстанцию необходимо нанести на ткань, замочить ее в кипятке и спустя несколько часов отправить в стирку. Блогерша подчеркнула, что при этом вместо кондиционера желательно добавить пищевой уксус — он сделает ткань более мягкой.

Ранее в июне блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) опубликовала видео, в котором показала способ продлить срок службы вещей с помощью подручных средств. Она объяснила, что перед стиркой необходимо застегивать все молнии на одежде, чтобы они не портили цвет других предметов гардероба. Помимо этого, следует выворачивать вещи наизнанку.