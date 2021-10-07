Шестеро россиян умерли от отравления алкоголем

В Домбаровском районе Оренбургской области произошло массовое отравление алкоголем, погибли шесть человек. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
По его данным, россияне отравились суррогатным алкоголем. Еще трое госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее от отравления поддельным алкоголем в Карелии погибли четыре гражданина Белоруссии. Согласно лабораторным данным, в алкоголе содержался метиловый спирт. Еще четверых пострадавших госпитализировали.