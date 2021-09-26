Российские дети массово попали в больницу после похода в бассейн

В Таганроге шестеро российских детей попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ростовской области, передает в воскресенье, 26 сентября, ТАСС.

Отмечается, что после похода в один из культурно-оздоровительных комплексов города у несовершеннолетних массово ухудшилось самочувствие, они были госпитализированы.

В ведомстве подчеркнули, что по факту случившегося проводится проверка. «Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели», — пояснили там.

Аналогичный случай произошел в апреле — тогда в Пензенской области зафиксировали массовое отравление хлором в бассейне, после инцидента былы госпитализированы 20 детей. На место в связи с ЧП приезжал врио главы региона Олег Мельниченко.