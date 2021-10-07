Избитый тремя дагестанцами в московском метро рассказал о своем самочувствии

Избитый дагестанцами в московском метро о своем самочувствии: у меня еще голова как орех

Житель Москвы Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами в метро, рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит телеканал «Звезда».

По словам мужчины, его несколько раз ударили в висок и челюсть. «Хорошо, что ничего из этого не было сломано. У меня еще голова как орех», — сказал Ковалев.

Пострадавший объяснил, что после того, как спадут отеки, ему придется вправлять нос. По его словам, есть вероятность, что нужно будет корректировать зрение.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Широкую огласку инцидент приобрел 6 октября после того, как видео с избиением опубликовали в сети. Пострадавшего доставили в больницу с переломами носа и костей лица.

Всех участников избиения задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.