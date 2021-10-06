Трое дагестанцев жестоко избили в метро вступившегося за девушку пассажира

В метро Москвы трое приезжих на заработки молодых людей избили россиянина, который вступился за девушку. Ролик с происшествием опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская». На ролике видно, как трое мужчин ногами жестоко избивают лежащего на полу 25-летнего потерпевшего. Кроме того, злоумышленники угрожали людям, которые пытались их остановить.

По данным АГН «Москва», участников драки задержала полиция. Так, 22-летнего обвиняемого в избиении арестовали, мера пресечения еще двух на данный момент решается. Подозреваемые проходят по части второй статьи 213 («Хулиганство»).

Ранее в Подмосковье на платформе Поварово четверо мигрантов избили пассажира электрички. Мужчину госпитализировали.