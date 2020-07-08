Российская женщина-полицейский пожаловалась на избиение на рабочем месте

В Москве сотрудница полиции пожаловалась на избиение коллегой на рабочем месте. Об этом в среду, 8 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 7 июля в здании Главного управления МВД России по городу Москве в Большом Каретном переулке главный бухгалтер напала на ведущего экономиста управления ГУ МВД Москвы по охране общественного порядка. В результате сотрудница полиции получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сильное повреждение носа.

После жалобы экономиста проводится проверка. О причинах нападения главного бухгалтера на коллегу не сообщается.

11 сентября 2019 года сообщалось, что московский полицейский напал с пистолетом на мигрантов из Киргизии, а потом избил сослуживца в ОВД.

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