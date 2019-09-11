Московский полицейский напал на прохожих с пистолетом и сломал коллеге нос

Московский полицейский напал с пистолетом на мигрантов из Киргизии, а потом избил коллегу в ОВД. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Находившийся в отпуске оперуполномоченный из Тверского ОВД ввязался в уличный конфликт с приезжими и стал угрожать им пистолетом. На место приехали полицейские, которые задержали коллегу и доставили в отдел. Там оперативник напал на дежурного, ударив его кулаком в лицо.

Дежурный сотрудник попал в больницу со сломанным носом, а оперативника разоружили и доставили в изолятор временного содержания (ИВС). По данным Baza, в момент задержания он мог быть пьян — от него исходил сильный запах алкоголя.

9 сентября сообщалось, что в Нижнем Тагиле прокурор потребовал от 6 до 7 лет лишения свободы для троих оперуполномоченных отдела полиции, которые пытали задержанного. Обвиняемые требовали от потерпевшего признаться в «каком-либо преступлении», чтобы повысить показатели своей работы, но получили отказ и нанесли ему около 40 ударов руками и ногами.

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