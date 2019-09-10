Российского депутата избили в Москве

В центре Москвы избили депутата совета по муниципальному округу Мещанский Александра Закускина. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает РЕН ТВ.

После инцидента народный избранник самостоятельно добрался до травмпункта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце июня в Якутии пьяный депутат избил сожительницу, а позднее набросился с лопатой на сотрудника ДПС. Полицейский получил ушибы и ссадины, а в отношении депутата возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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