Российский депутат избил полицейского лопатой

В Якутии будут судить депутата, избившего лопатой сотрудника ДПС. Об этом в среду, 3 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в конце июня, когда в республике отмечали «Ысыах-2019» — якутский национальный праздник лета. Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.

Инспектор потребовал, чтобы народный избранник прекратил бить женщину, тот ответил, что не собирается останавливаться, и убежал во двор. Когда полицейский проследовал за обвиняемым, депутат набросился на него с лопатой и нанес несколько ударов в голову, руку и предплечье.

В результате сотрудник полиции получил ушибы и ссадины, а в отношении депутата возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Расследование завершили менее, чем за две недели, уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Ранее в Нижегородской области депутата заподозрили в поджоге автомобиля другого депутата. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, потерпевший, увидев записи, опознал на них своего коллегу.

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