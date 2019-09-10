Российские полицейские начали эксперименты со свиньями

В МВД России решили повторить эксперимент с привлечением свиней к поиску наркотиков, который успешно проводится полицейскими в США. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил РИА Новости начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

По словам Макарова, свиньи обладают исключительным для млекопитающих обонянием, кроме того, они поддаются дрессировке. По этой причине во Франции их используют для поиска грибов трюфелей, растущих глубоко под землей, а в США — для поиска различных запрещенных веществ.

Аналогичную работу решили повторить и в российской полиции. Если свиньи действительно смогут искать наркотики, возможно, МВД переймет опыт зарубежных коллег.

Сейчас в кинологической службе уголовно-исполнительной системы России проходят службу более девяти тысяч сотрудников и 10 тысяч собак. За 2018 год с их помощью раскрыли более 700 преступлений и изъяли свыше четырех тысяч запрещенных предметов, в том числе 25 килограммов наркотиков.

В начале марта МВД представило список самых опасных собак, в котором было 69 пород. Впоследствии перечень подвергся критике со сторон кинологов, и его сократили до 12 пород.

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