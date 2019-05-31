МВД определилось с перечнем опасных пород собак

МВД обновило список потенциально опасных пород собак, которых нельзя выгуливать без поводка и намордника. Документ опубликован на на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В перечне указаны 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака. Также 13 пунктом значатся метисы этих собак.

В пояснительной записке к проекту сказано, что эти породы используются для травли или являются аборигенными, то есть при их селекции не было фокуса на развитие лояльности к человеку, «в следствии чего особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки».

Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка возможен только на огороженном участке хозяина. На входе на эту территории должны быть предупреждающие знаки. В случае нападения животного на человека владелец понесет наказание по статье о причинении вреда по неосторожности, сообщил «Коммерсанту» глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

В начале марта министерство представило первый вариант списка опасных собак, в котором было 69 пород с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку». В документе упоминались шарпей, доберман-пинчер, ротвейлер, ризеншнауцер, черный терьер, немецкая и восточно-европейская овчарки. Перечень подвергся критике со сторон кинологов.

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