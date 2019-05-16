Определены лучшие породы собак для защиты владельца

Среднеазиатская и кавказская овчарки признаны лучшими породами собак для защиты владельца, его имущества и охраны недвижимости. Об этом РИА Новости сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собаки этих пород в процессе селекции приобрели инстинкты охраны территории и владельцев. Голубев отметил, что овчарки склонны к принятию самостоятельных решений, в связи с чем они в обязательном порядке должны проходить курс дрессировки.

Лучшими в дрессировке и контроле он назвал служебных собак, яркими представителями которых считаются немецкие и бельгийские овчарки, ротвейлеры, лабрадоры и спаниели. Их используют для поиска взрывчатых и наркотических веществ, розыска людей, задержания нарушителей, поиска людей в завалах после катастроф, напомнил Голубев.

Собаки этих пород в течение десятилетий проходили отбор на управляемость, дрессируемость, и социальную адаптированность, что позволило закрепить качества, необходимые для применения в разных ситуациях.

В марте Голубев опроверг существование опасных пород собак. Он объяснил, что угрозу для человека могут представлять отдельные особи, а не родовые и породные группы.

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