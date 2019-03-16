Кинолог опроверг существование опасных пород собак

Опасных пород собак не существует, угрозу для человека могут представлять только определенные особи. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, передает агентство «Москва».

«Опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы — особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения», — подчеркнул он.

Глава РКФ добавил, что в настоящий момент федерация разрабатывает инициативы для создания системы ответственного собаководства на законодательном уровне.

В начале марта МВД представило список опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. В него вошли породы, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку». В частности, в списке упоминается шарпей, доберман-пинчер, ротвейлер, немецкая и восточно-европейская овчарки.

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