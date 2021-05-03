Мигрант потребовал соблюдать его права и был избит в миграционной службе России

Сотрудник миграционной службы в Томске избил гражданина Узбекистана, который потребовал соблюдать его права. Видеозапись с моментом происшествия опубликована в группе «Инцидент Томск» во «ВКонтакте».

На видео двое мужчин спускаются по лестнице, и мигрант расспрашивает человека в маске, по какой статье и на каком основании от него потребовали предъявить паспорт. После этого работник ведомства разворачивается и ведет иностранца обратно наверх. На последнем этаже они заходят в кабинет, где вдоль стены сидят мигранты с опущенными головами. В этот момент к оператору подходят другие люди и валят на пол. Происходит потасовка.

«На камеру любишь снимать? Еще права будешь качать, нах? Еще будешь ********* [выпендриваться]?» — сказал сотрудник в маске.

Автор видео Суражбек в разговоре с ТВ2 рассказал, что в комнате его сильно избили и велели удалить запись. «Один из сотрудников по имени Стас, который нормально общался, сказал: "Пойми, мы все на эмоциях, весь день работали"», — вспомнил он.

Суражбек уточнил, что приехал в отделение по вопросам миграции, чтобы привезти документы своему задержанному знакомому. Миграционные служащие потребовали от него предъявить паспорт и дополнительно водительское удостоверение, при этом не объяснив, зачем это нужно.

Иностранец написал в полицию заявление о побоях. Следственный комитет и МВД начали проверку.