В Москве начальник выстрелил в подчиненного за отказ работать в выходной

В Москве начальник компании выстрелил в своего подчиненного из газового пистолета за отказ работать в выходной день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После завершения ночной рабочей смены начальник потребовал от подчиненного выйти на работу и на утро. За отказ он сначала избил сотрудника, а затем выстрелил в него. У пострадавшего диагностировали перелом носа и химический ожог глаз. Он обратился в полицию.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники кальянной в центре Москвы заперли и побили журналистку телеканала «Россия 1» за репортаж о нарушениях карантинных мер во время пандемии коронавируса.