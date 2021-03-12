Полицейские избили россиянина за замечание о неправильной парковке

Сотрудники полиции в Краснодарском крае избили местного жителя после того, как он сделал им замечание о неправильно припаркованной машине. Все это происходило на глазах у маленького ребенка. Следователи четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела, сообщает «Комитет против пыток», опубликовавший запись с камер наблюдения, которые сняли инцидент.

На кадрах видно, как мужчина идет с ребенком, и вместе они протискиваются сквозь зазор между стеной и стоящим на тротуаре автомобилем. Россиянин проходит немного вперед, останавливается и начинает что-то говорить двум людям из машины. Один из них подходит к гражданину и начинает выяснять отношения, а потом хватает его за шею и заставляет идти к автомобилю, пытаясь посадить в салон. Мужчина сопротивляется, падает на землю, его пытается отбить женщина, но ее останавливает второй человек из машины. В итоге вокруг них собирается толпа очевидцев. Чем закончилась ситуация, на видео не показано.

Жительница станицы Темиргоевская Наталья Крисько обратилась к правозащитникам в середине июня 2020 года. Она рассказала, что 1 июня она с родственниками пошла в гости. Ее сын Игорь Скоротяга и четырехлетний внук прошли немного вперед, и, когда женщина догнала их, мужчина уже находился в окружении двух незнакомцев, а ребенок дрожал. Крисько попросила объяснить, что происходит, после чего Скоротягу начали толкать в сторону автомобиля. Россиянка стала защищать его, началась потасовка. «Во время происходящего я не понимала, что нужно этим мужчинам и почему они пытаются посадить сына в машину», — сказала она.

Крисько также попытались затолкать в автомобиль, но она вырвалась. Один из мужчин схватил ее за руки и потащил к перилам здания, там он толкнул женщину, и она ударилась головой, после чего почувствовала себя плохо. Собравшиеся вокруг прохожие позвонили в полицию и попросили отпустить мать и сына, это помогло.

Позже в «Комитет против пыток» пришел сам Скоротяга, который уточнил детали произошедшего. По его словам, автомобиль полицейских занимал большую часть тротуара, и он сделал им замечание и попросил убрать авто. Подошедший к нему человек в гражданской одежде показал служебное удостоверение, потом схватил его за руку и отвел к машине. Рядом с ней он несколько раз ударил россиянина по коленям, повалил на землю и пытался посадить внутрь.

3 июня родственники сообщили о произошедшем в Следственный комитет. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой у Крисько и Скоротяги зафиксировали кровоподтеки по всему телу и ссадины. В ходе опроса полицейские заявили, что прохожий якобы был пьян и нецензурно выражался, поэтому они решили «предотвратить совершение административного правонарушения», а его мать мешала правоохранителям исполнять служебные обязанности.

В итоге Крисько и Скоротяга не были привлечены к административной ответственности. Одного из полицейских оштрафовали за неправильную парковку, второй получил предупреждение на работе за незаконное применение силы. Уголовное дело отказывались заводить четыре раза.