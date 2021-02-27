Россиянин выстрелил в полицейского в ответ на просьбу предъявить документы

Life Shot

В Махачкале прохожий выстрелил в полицейского в ответ на просьбу предъявить документы. В настоящее время правоохранитель находится в больнице, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что двое сотрудников ППС остановили двоих мужчин для проверки документов. Однако они стали стрелять из травматического оружия и ранили полицейского в плечо. Правоохранителям пришлось открыть ответный огонь, в результате чего также был ранен один из нападавших.

Как уточняет издание, мужчина был госпитализирован. Против прохожих возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Ранее в Махачкале мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин, напал на полицейского. Он нанес правоохранителю несколько ударов колюще-режущим предметом в грудь и плечо.