Трое продавцов кебабов получили по два года тюрьмы за избиение британца

Трое продавцов кебабов из Ноттингема получили по два года тюремного заключения за избиение британца, которого они подозревали в ограблении своего кафе. Об этом сообщает Express.

33-летний Асмат Хан, владелец кафе Victoria Kebabs, его 25-летний брат Мохаммед Хан и 35-летний сотрудник заведения Зафар Ахмед половину своего срока проведут в тюрьме, а другую будут отбывать условно. Суд в Ноттингеме постановил смягчить им наказание по просьбам адвокатов за раскаяние в содеянном и семейное положение мужчин, которые являются единственными кормильцами для своих родных. «Ахмед и братья Асмат и Мохамед Хан совершили варварское, неумолимое нападение, в результате которого мужчина получил травмы на всю жизнь», — заявил детектив-инспектор Дэнни Джонстон, который вел расследование этого инцидента.

Согласно материалам дела, 12 июня 2020 года Асмат увидел стоящего рядом с Victoria Kebabs Адриана Перри, которого ранее подозревал в ограблении кафе. Асмат схватил Перри и затащил внутрь заведения, закрыл на замок дверь и захлопнул ставни, чтобы потерпевшему не смогли помочь. Вместе с Мохаммедом и Зафаром они начали избивать британца, оскорбляя его и снимая все на камеру мобильного телефона. Перри лежал на полу и прикрывался руками, но это не уберегло его тяжелых травм. Ему также угрожали мачете и ножом, но ранений оружием британцу нанесено не было.

Однако нападавшие несколько раз ударили Перри дорожным конусом, который принесли с улицы. Крики и звуки борьбы, доносящиеся из кафе, услышал прохожий, который и вызвал полицию. Все нападение было запечатлено на камеру видеонаблюдения внутри кафе.

8 апреля 2021 года французского политика-сторонника мигрантов Бернара Тапи ограбили мигранты африканского происхождения. Они проникли в его дом, избили его жену и забрали все сбережения и ценные вещи, которые смогли найти.