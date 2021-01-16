Мужчина жестоко избил свою пленницу ножкой стула за отказ заниматься сексом

В Великобритании мужчина жестоко избил женщину, которую удерживал против ее воли. Об этом сообщает издание Metro.

20 ноября 2020 года полицейские прибыли по вызову в дом 47-летнего Саймона Спаршатта, где обнаружили 40-летнюю женщину с серьезными травмами головы. Она рассказала, что была пленницей британца, который несколько раз ударил ее деревянной ножкой от стула после того, как она отказалась заниматься с ним сексом.

Спаршатт был арестован, он признался в содеянном. Пострадавшая была доставлена в больницу для лечения, после чего ее выписали.

Ранее жительница подмосковного города Видное пожаловалась, что ее избили пятеро сотрудников частного детского сада, когда она пришла к заведующей, чтобы разобраться, откуда у ее ребенка синяки и ссадины. Ее сначала заверили, что агрессором была девочка, которая била и кусала других детей. Женщине сказали, что девочку исключили, однако у ее сына появлялись новые травмы.