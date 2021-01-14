Саратовская полиция возбудила уголовное дело из-за не приехавшей к клиенту проститутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что отдыхавший в сауне 22-летний мужчина заказал интимные услуги и оплатил переводом затребованную сумму в размере 16 тысяч рублей, однако «услугу» он не получил. После того, как потерпевший понял, что его обманули, он отправился в полицию.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ставрополья, который имитируя по телефону женский голос, притворялся проституткой Анжелой и просил клиентов перевести предоплату за свои услуги. Получив деньги, мошенник исчезал.

11 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга две проститутки избили клиента, который отказался платить, узнав об их трансгендерности. Россиянин на сутки арендовал квартиру на Парашютной улице и пригласил двух проституток. Когда наутро девушки признались, что они трансгендеры, россиянин отказался платить, назвав секс-работниц мужчинами. После этого недовольного клиента избили и выставили на улицу.