Избившие полицейских их же дубинками россияне получили условный срок

В Санкт-Петербурге избившие полицейских их же дубинками двое россиян получили по одному году условно. Об этом в понедельник, 11 января, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, в ночь на 31 августа 2020 года экипаж полиции прибыл по вызову жильцов дома на проспекте Сизова, которые жаловались на громкую музыку в квартире соседей. Полицейские потребовали у нарушителей порядка показать им документы и прекратить шуметь, после чего двое мужчин начали драку.

В ходе завязавшейся потасовки один из дебоширов отобрал у сотрудника резиновую палку и нанес ею два удара по телу и голове полицейского и его напарника, его сообщник так же бил полицейских, нанося им удары кулаками. После задержания в отношении обоих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Приморский районный суд северной столицы при рассмотрении дела нашел ряд смягчающих обстоятельств. В ходе разбирательства подсудимые признали свою вину. Один из дебоширов признался, что ранее проходил военную подготовку и имеет на иждивении отца — инвалида второй группы. Также напавшие на полицейских мужчины осуществили крупное пожертвование в государственный фонд помощи детям.

24 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила сотрудника полиции, остановившего маршрутку для проверки масочного режима в общественном транспорте.