Юные «охотники на педофилов» искалечили невиновного и избежали тюрьмы

Молодые британцы, решившие заняться «охотой на педофилов», избили невиновного мужчину и избежали тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

19-летний Майлз Фишер (Myles Fisher) и 20-летний Райан Ньюкомб-Берджесс (Ryan Newcombe-Burgess) вдохновились роликами об охоте на педофилов в сети и решили прославиться таким же образом.

Они создали поддельный аккаунт, который вели от имени 14-летней девочки. Используя его, приятели заманили 33-летнего мужчину в дом в графстве Уилтшир в мае 2019 года. Там молодые люди набросились на жертву, жестоко избили и искалечили ее. Они выбили мужчине зубы и сломали нос.

В ходе расследования полиция не нашла никаких признаков преступного поведения в сети избитого мужчины. «Охотники на педофилов» не выказали раскаяния в своих действиях, однако извинились за то, что «взяли правосудие в свои руки».

В мае 2021 года Фишера и Ньюкомб-Берджесса приговорили к условным срокам заключения. Судья Джейсон Тейлор (Jason Taylor) заявил, что молодые люди явно сами выдумали все факты про жертву и подстрекали друг друга к нападению.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния прокурор использовал 13-летнюю дочь в качестве приманки для подозреваемого. Он несколько раз отводил дочь в место, где к ней приставал незнакомец, и заснял действия преступника на камеру.