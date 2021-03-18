Женщина спасла девочку от педофила благодаря камере наблюдения

Жительница пригорода Каира, Египет, спасла маленькую девочку от педофила после того, как увидела его действия на трансляции с камеры наблюдения, установленной на ее доме. Об этом сообщает издание The Observers.

Сотрудница лаборатории Евгени Осама (Eugenie Osama) случайно взглянула на монитор и заметила, как одетый в костюм с галстуком мужчина заводит девочку в угол на лестничной клетке и засовывает руки ей под одежду.

Женщина выбежала из лаборатории, чтобы спасти ребенка. Мужчина начал отрицать обвинения, но Осама указала ему на камеру. После этого педофил быстро покинул здание. Осама вместе с коллегой погналась за ним, но вскоре потеряла из вида.

Личность подозреваемого удалось установить после того, как египтянка опубликовала запись в интернете. Поскольку лицо этого человека было видно на записи, пользователи соцсетей смогли идентифицировать его и сообщили об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали следствие.

Полиция Каира изучила еще одно видео — с улицы напротив здания. Оказалось, что нападение было предумышленным. На записи видно, как мужчина разговаривает с маленькой девочкой, после чего они идут к зданию.

Национальный совет по детству и материнству оказал семилетней потерпевшей помощь. Девочка продавала ткани на улице и помогала своему отцу, который работает смотрителем в одном из зданий в элитном пригороде Каира.

10 марта суд приговорил преступника к семи годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии нашли и арестовали мужчину, подозреваемого в педофилии. Удалось это сделать благодаря выброшенной им маске, защищающей от заражения коронавирусом.