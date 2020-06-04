Педофила поймали благодаря выброшенной маске от коронавируса

В Калифорнии нашли и арестовали мужчину, подозреваемого в педофилии. Удалось это сделать благодаря выброшенной им маске, защищающей от заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летнего Леонардо Рамиреса (Leonardo Ramirez) арестовали в понедельник по обвинению в изнасиловании ребенка с применением силы. Но изначально сотрудники полиции пригласили его в участок под другим предлогом.

Когда мужчина вошел в отделение, его попросили надеть новую защитную маску в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Он послушал полицейских, снял старую маску и выбросил ее в мусорное ведро в кабинете. Впоследствии ее взяли на экспертизу.

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Выяснилось, что на несовершеннолетнем, подвегшемся насилию два года назад, остались образцы ДНК преступника. И анализ взятой из ведра маски Рамиреса подтвердил, что это он надругался над ребенком.

Сообщается, что подозреваемый признался в совершении преступления.

Капитан полиции Кит Бойд (Capt. Keith Boyd) сказал, что тактика, используемая офицерами, была подлой, но она помогла избавить улицу от опасного преступника.

В мае сообщалось, что китайский репетитор получил более 4 лет тюрьмы за сексуальные домогательства к детям. Он приставал к своим шести- и семилетним ученикам. Кроме того мужчина не имел специализированного образования, и до этого работал продавцом в магазине.

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