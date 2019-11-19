Прокурор превратил маленькую дочь в приманку для педофила

В американском штате Калифорния прокурор использовал 13-летнюю дочь в качестве приманки для преступника. Об этом пишет издание The Mercury News.

В начале октября девочка рассказала врачу, что во время прогулок с собакой к ней приставал незнакомый пожилой мужчина в тренировочном костюме. С августа он трижды подходил к ней и прикасался к ее груди и ягодицам. На следующий день полиция начала расследование в связи с ее жалобой.

Спустя месяц прокурор сфотографировал пожилого мужчину в тренировочном костюме недалеко от указанного дочерью места. Она посмотрела снимки и узнала злоумышленника. Через несколько дней его заметила и мать девочки. Она увязалась за ним, выяснила, где он живет, и сообщила адрес полиции.

Прокурор решил, что должен застать его в момент совершения преступления. Для этого он несколько раз отводил дочь в место, где к ней приставал незнакомец, после чего велел прохаживаться по дорожке и прятался. Они продолжали поддерживать связь при помощи мобильного телефона и гарнитуры в ухе девочки.

В одну из попыток к девочке снова подошел пожилой мужчина в тренировочном костюме. Он обнял ее за пояс, усадил на скамейку, не давал уйти и пытался поцеловать в губы. Когда она уклонилась, он поцеловал ей голову и отпустил. Прокурор снял все это на видео и передал полиции.

На следующий день злоумышленник был арестован. Ему предъявлены обвинения в сексуальных действиях в отношении ребенка до 14 лет и незаконном лишении свободы.

76-летний подозреваемый признался, что клал руку на пояс девочки и целовал ее руку и голову, но утверждает, что прикосновения к груди и ягодицам были случайностью. Он заметил, что плохо помнит их встречи из-за болезни Альцгеймера.

Коллеги и сотрудники полиции осудили самовольные действия прокурора, которые могли представлять опасность для ребенка и ставили под угрозу официальное расследование.

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