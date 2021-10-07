В Дагестане участников драки в метро назвали очернившими народ подлецами

Трое приезжих с Кавказа, которые участвовали в драке в московском метро и избили пассажира на станции «Первомайская», — подлецы, очернившие свой народ. Так их охарактеризовал глава администрации города Дербента Республики Дагестан Хизри Абакаров. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Абакаров заявил, что у него «в голове не укладывается, что люди, в чьих жилах течет кровь героев Великой Отечественной войны, могли такое сотворить». По его словам, подобным поступком молодые люди опозорили не только свои семьи, но и весь дагестанский народ.

«Нам нужно больше уделять времени нашим детям, их воспитанию, чтобы потом всей республике не краснеть от стыда за позор нескольких подлецов!» — подчеркнул он и выразил надежду на то, что они будут наказаны по всей строгости закона.

Ранее 7 октября в член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов назвал произошедшее сущим безобразием, а избивших москвича в метро — идиотами.

Инцидент произошел в столичном метрополитене в понедельник, 4 октября. Трое дагестанцев жестоко избили вступившегося за девушку 25-летнего пассажира. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и кости под глазом.