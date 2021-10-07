В Дагестане назвали идиотами избивших пассажира московского метро

Трое приезжих с Кавказа, которые избили пассажира в московском метро на станции «Первомайская», — идиоты. Так мужчин назвал член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Безобразие сущее. Вот такие есть идиоты, которые себя и Дагестан позорят. Я бы хотел, чтобы по этим идиотам не судили обо всех дагестанцах. Конечно, все абсолютно осуждают это. Это из ряда вон выходящее. Периодически то там, то тут возникают, к сожалению, такие моменты. Ведут себя очень неадекватно, по-свински», — заявил Азизханов.

По его словам, в социальных сетях поступок троих мужчин осуждает 99 процентов дагестанцев. Азизханов считает, что в этом инциденте религия и национальность не имеют существенного значения.

Член Общественной палаты подчеркнул, что большинство приезжающих в другие города дагестанцев ведут себя благоразумно.

Трое дагестанцев жестоко избили мужчину на станции метро «Первомайская» в Москве в понедельник, 4 октября. В сети появился ролик, на котором они бьют 25-летнего потерпевшего и угрожают людям, которые пытаются их остановить. После того как он падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову.

Позже злоумышленников задержали. Пострадавший сейчас находится в больнице с переломами носа и кости под глазом. Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах, мужчина может лишиться глаза.