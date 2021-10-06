Стали известны подробности избиения пассажира метро в Москве тремя дагестанцами

RT: очевидица нападения дагестанцев в метро заявила, что они сгоняли женщин с мест

Очевидица избиения пассажира тремя дагестанцами в московском метро рассказала подробности произошедшего. Ее слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

По ее словам, драка началась сразу после того, как пострадавший сделал мужчинам замечание. «Парень встал, отошел к ним и сделал замечание: "Прекрати, так себя не ведут в общественном месте". И этот ему сразу дал в лицо», — заявила собеседница канала.

Также стало известно, что нападавшие вели себя очень агрессивно и сгоняли женщин с мест. На станции метро «Измайловский парк» одна девушка встала, а они начали приставать к ней и делать замечания по поводу ее брекетов.

В момент, когда началась драка, очевидица кинулась к кнопке экстренного вызова. «Я кинулась на эти кнопки — "экстренный вызов", все в крови, этот парень уже подняться не может», — вспомнила женщина.

Об избиении мужчины тремя дагестанцами на станции метро «Первомайская» стало известно 6 октября. Ролик с нападением появился в сети. На кадрах видно, как трое мужчин ногами жестоко избивают лежащего на полу 25-летнего потерпевшего и угрожают людям, которые пытаются их остановить. Позднее стало известно об аресте участников нападения.