Появилось видео задержания жестоко избивших пассажира в метро дагестанцев

Столичный главк МВД опубликовал кадры задержания дагестанцев, которые жестоко избили пассажира в московском метро. Запись размещена на сайте ведомства.

Сам инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская» прямо в вагоне поезда. Трое приезжих на заработки молодых людей набросились на 25-летнего россиянина, который вступился за девушку, и угрожали людям, пытавшимся их остановить.

Пострадавший сейчас находится в больнице с переломами носа и кости под глазом. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, он может лишиться глаза.

Избившие его — молодые люди в возрасте от 21 до 26 лет — были задержаны. Установлено также, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Во вторник, 6 октября, всех троих суд арестовал.