Избиение россиянина в московском метро попало на видео

Избиение 25-летнего россиянина тремя мужчинами в московском метро попало на видео. Ролик в среду, 6 октября, в своем Telegram-канале публикует «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как несколько мужчин бьют молодого человека в вагоне столичной подземки. После того как он падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову. На полу вагона видна кровь, потерпевший не оказывал сопротивления, но один из нападавших продолжал бить его ногой по голове. В углу видна застывшая в ужасе девушка.

Избиение произошло на станции метро «Первомайская». После совершенного преступления подозреваемые выбежали из вагона. Полицейским по горячим следам удалось задержать их. Все трое являются уроженцами Дагестана. Пострадавший с переломами лицевых костей находится в больнице.