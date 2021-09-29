Физкультурника российской школы обвинили в жестоком избиении ученика

Учителя физкультуры в школе № 667 Санкт-Петербурга обвинили в избиении ученика. По словам школьника, побои он получил за надпись на стене, которую не делал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

15-летний россиянин рассказал, что физкультурник вызвал его вместе с друзьями с урока и отвел в раздевалку, где на стене было оскорбительное послание: «Виталий — извращенец и гей». Школьники отказались стирать надпись, заявив, что писали ее не они. После этого учитель начал избивать и душить подростка, а потом ударил его об стену.

Мать пострадавшего сняла побои и написала заявление в полицию. По словам родителей школьников, физкультурника уволили, однако учителя считают, что пострадавший мальчик мог сделать надпись на стене.

Ранее в Липецком техникуме общественного питания студенты избили сокурсницу. Видео с избиением они выложили в интернет. На кадрах видно, что девушка пытается пройти и забрать свои вещи, которые отняли у нее однокурсники. Ей мешают это сделать и начинают толкать.