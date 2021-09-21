В российском техникуме студенты избили сокурсницу

В техникуме Липецка сокурсники избили девушку и выложили видео в сеть

В Липецком техникуме общественного питания студенты избили свою сокурсницу. Видео с избиением они выложили в интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как девушка пытается пройти и забрать свои вещи, которые отняли у нее однокурсники. Ей мешают это сделать и начинают толкать. После этого ее повалили на пол и избили ногами. Также одна из сокурсниц начала душить пострадавшую.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своем Instagram-аккаунте сообщил, что полиция проверит факт избиения. Если информация подтвердится, то виновных отчислят.

В свою очередь глава пресс-службы УМВД по региону Ольга Снежкова сообщила, что правоохранительные органы начали проверку инцидента.

«По факту инцидента проводится проверка, в образовательной организации работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает участников конфликта и обстоятельства происшествия», — передает ТАСС слова Снежковой.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летний ученик школы трижды ранил ножом одноклассника. Пострадавшего госпитализировали.