В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Минздрав России: четверо пострадавших при стрельбе в пермском вузе находятся на ИВЛ

Из семерых доставленных в Москву спецбортом МЧС пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ) четверо находятся на ИВЛ. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

«Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них — на ИВЛ», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что еще 12 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах Перми. Некоторым была оказана психологическая помощь.

Вооруженное нападение в ПГНИУ произошло утром 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП шесть человек погибли, более 20 пострадали, их них семерых отправили в Москву спецбортом.