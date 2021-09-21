Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в пермском вузе вылетел в Москву

МЧС: спецборт с семью пострадавшими при стрельбе в пермском вузе вылетел в Москву

Спецборт МЧС России с пострадавшими при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) вылетел в Москву. Об этом во вторник, 21 сентября, пишет ТАСС.

Уточняется, что на борту самолета Ил-76 в столицу доставят семь раненных, большая часть из которых находится в тяжелом состоянии. Их сопровождают медики.

Воздушное судно влетело в 10:23 по московскому времени.

Стрельба в вузе в Перми произошла утром в понедельник, 20 сентября. Шесть человек погибли, еще 28 — пострадали. Стрелком оказался 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.