Спецборт МЧС вылетел в Пермь для возможной эвакуации пострадавших в Москву

Спецборт МЧС с медиками вылетел в Пермь для возможной эвакуации пострадавших в Москву

Специальный самолет МЧС с медиками на борту вылетел в Пермь для возможной эвакуации в Москву пострадавших, которые получили ранения в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По его словам, воздушное судно с психологами МЧС и врачами Федерального центра медицины катастроф вылетело из Жуковского. Самолет оборудован медицинскими модулями, в каждом из которых можно разместить четырех пострадавших.

Врачи, которые прибудут в региональные медицинские учреждения, будут оценивать состояние пострадавших и после консилиума принимать решение об эвакуации раненых в Москву.

По уточненным данным министерства здравоохранения, в результате стрельбы погибли шесть человек. Также сообщается о 24 пострадавших, 19 из которых госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Напавший на вуз студент был задержан. По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний молодой человек — перед нападением он оставил сообщение в социальной сети. В послании стрелок отмечает, что он не экстремист, а его преступление — не теракт.

