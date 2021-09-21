Продолживший лекцию во время стрельбы профессор объяснил свои действия

Профессор пермского вуза Сыромятников: декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие

Преподаватель Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, продолживший лекцию во время стрельбы, объяснил свой поступок. Об этом он рассказал порталу 59.RU.

Как заявил лектор, его действия были согласованы с деканом факультета. «Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — заявил он. Сыромятников также отметил, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории, которую невозможно пробить выстрелом.

По его мнению, панику в помещении навела мать одной из студенток, сообщившая о стрельбе и попросившая учащихся пермского вуза сесть под парты. В свою очередь, профессору было «смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект». Сыромятников подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом.

Ранее власти Перми уточнили список погибших во время инцидента. Жертвам стрелка в университете было от 18 до 66 лет.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. В результате происшествия шесть человек погибли, 28 получили ранения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.