В Госдуме оценили действия проигнорировавшего стрельбу пермского профессора

Профессор Олег Сыромятников, проигнорировавший нападение на Пермский государственный университет (ПГНИУ) и продолживший лекцию, поступил правильно. Так действия лектора оценил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, его слова приводит «Говорит Москва».

«Для меня является ключевым то, что он закрыл металлическую дверь. Я считаю, что он поступил правильно. Огромная аудитория с закрытой металлической дверью — это гораздо лучше, чем если бы эти все дети выскочили в коридор», — сказал депутат.

Он также отметил, что профессор был прав, продолжив занятие — таким образом, по мнению Онищенко, Сыромятников отвлек студентов, чтобы те не начали паниковать из-за стрельбы в здании.

Ранее декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская также заявила, что Сыромятников поступил верно.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно 20 сентября. Напавшим оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 пострадали. Утром следующего дня семерых пострадавших отправили в Москву на спецборте МЧС.